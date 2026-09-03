Цифровая сказка: «Ростелеком» в Астрахани поддержал премьеру оперы Н.А. Римского-Корсакова

«Ростелеком» выступил партнером постановки оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Премьера состоялась на Соборной площади Астраханского кремля.
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