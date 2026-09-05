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За рулем

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Toyota, Kia, Hyundai и Honda из Китая: эти отличия не бросаются в глаза

Toyota, Kia, Hyundai и Honda из Китая: эти отличия не бросаются в глаза

На российских дорогах все чаще встречаются Hyundai, Toyota, Honda и Volkswagen, собранные на заводах в Китае.

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