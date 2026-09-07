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Татар-информ

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Набережные Челны за пять лет приросли на 16 тыс. человек

Набережные Челны за пять лет приросли на 16 тыс. человек

Численность населения Набережных Челнов за последние пять лет увеличилась на 16 тыс.

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