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Радулов о камбэке в 6-м матче с «Авангардом»: «Такие игры остаются в памяти, если выигрываешь. Если бы проиграли, никто бы про 33 секунды не говорил»

Нападающий « Локомотива » Александр Радулов поделился воспоминаниями о шестом матче полуфинала Кубка Гагарина против « Авангарда » в прошлом сезоне.

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