Развожаев: в Севастополе сбили уже более четырёх воздушных целей

Объекты были оснащены поражающими металлическими элементами Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем официальном телеграм-канале, что в городе, по предварительной информации, сбито уже более четырёх воздушных целей.
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