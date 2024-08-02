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Петербургский дневник

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Развожаев: в Севастополе сбили уже более четырёх воздушных целей

Объекты были оснащены поражающими металлическими элементами Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем официальном телеграм-канале, что в городе, по предварительной информации, сбито уже более четырёх воздушных целей.

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