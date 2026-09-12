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proavto21

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Почему регулярное ТО — это не просто трата денег, а способ продлить жизнь автомобилю

Почему регулярное ТО — это не просто трата денег, а способ продлить жизнь автомобилю

Современный автомобиль часто воспринимается как нечто само собой разумеющееся: завёл, поехал, заглушил.

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