Очередная беда — обстрел города Рыльска Курской области. Среди мирных жителей есть погибшие, пострадавшие.
Очередная беда — обстрел города
Комментарии
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Сергей Kоролев
Автор - украинский провокатор!
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8 час.
ВН
Валерий Николаевич
Почему? Ведь Путин признал, что действовать надо было раньше и это услышали сотни тысяч зрителей. И в чем провокация?
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8 час.
Дмитрий Бакланов
Подоляку дерьмом замазал. Провоцирует не верить ЦИПСО. Реакция на такую провокацию прямо противоположная. Значит надо верить Подоляке и ЦИПСО.
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4 час.
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