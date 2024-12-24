Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Очередная беда — обстрел города

Очередная беда — обстрел города

Очередная беда — обстрел города Рыльска Курской области. Среди мирных жителей есть погибшие, пострадавшие.

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Комментарии
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Сергей Kоролев
Автор - украинский провокатор!
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8 час.
ВН
Валерий Николаевич
Почему? Ведь Путин признал, что действовать надо было раньше и это услышали сотни тысяч зрителей. И в чем провокация?
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8 час.
Дмитрий Бакланов
Подоляку дерьмом замазал. Провоцирует не верить ЦИПСО. Реакция на такую провокацию прямо противоположная. Значит надо верить Подоляке и ЦИПСО.
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4 час.

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