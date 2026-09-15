БДБ илләреннән күзәтүчеләр Татарстанда сайлауларда тавыш бирүне күзәтәчәк

Бәйсез дәүләтләр берлеге (БДБ) илләре күзәтүчеләре миссиясе вәкилләре Татарстанда Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда тавыш бирү барышын күзәтәчәк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым