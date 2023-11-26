Театр абсурда
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Театр абсурда

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Оригиналы и суррогаты

Оригиналы и суррогаты

Однако здравствуйте!А вы заметили, что в нашей жизни (как в этой вашей Сети, так и за её пределами тоже) всё меньше оригинального контента и всё больше конвейера?Издательства жалуются: их и раньше заваливали потоками низкокачественной графомании, а теперь к этому подключилось использование всяких «чатовЖПТ».

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