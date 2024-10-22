Министерство туризма подобрало несколько идей для зимнего путешествия по региону Фото: АНО "ТИЦ"

Министерство туризма отобрало несколько идей для зимнего путешествия по региону Фото: АНО "ТИЦ" Продолжается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе на лучшее путешествие "Дальний Восток — страна приключений" (6+).
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