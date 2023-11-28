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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Новый Renault Twingo, который может построить Geely, показали на первом изображении

В гамме моделей Renault компакт-кар Twingo появился еще в 1992 году. За прошедшие три десятилетия машина всего дважды меняла поколение, последнее из которых (3-я генерация) было построено в связке с немецким концерном Daimler и его суббрендом Smart.

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