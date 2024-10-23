Как отстоять положительный образ семьи в окружении треш-контента

Общественная палата Санкт-Петербурга провела необычное выездное заседание комиссии по взаимодействию со СМИ и информационной безопасности, посвященное предварительным итогам освещения Года семьи в прессе Выездное заседание прошло в библиотечно-культурном центре «Нота» в Красногвардейском районе.