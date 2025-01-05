Театр абсурда
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Театр абсурда

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О ситуации в Курском приграничье к этому часу

О ситуации в Курском приграничье к этому часу

▪️Появилась официальная информация от Минобороны, что атака противника в направлении хутора Бердин началась около 9 утра силами двух танков, машин разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
прав  автор, нацисты  могут ударить  в  другом  месте, если мы  бросим  много  сил  на  эту  горстку  нациков.
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10 час.
Андрей
Не люблю я подобные сводки.. Информации ноль, зато воды в речах много.. Да и как можно что-то комментировать не владея всей ситуацией.. То-то в сводках информбюро во времена ВОВ.. Кратко содержательно и все понятно... А тут одна вода, а общая картина  не понятна....
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5 час.

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