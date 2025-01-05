О ситуации в Курском приграничье к этому часу

прав автор, нацисты могут ударить в другом месте, если мы бросим много сил на эту горстку нациков.

Андрей

Не люблю я подобные сводки.. Информации ноль, зато воды в речах много.. Да и как можно что-то комментировать не владея всей ситуацией.. То-то в сводках информбюро во времена ВОВ.. Кратко содержательно и все понятно... А тут одна вода, а общая картина не понятна....