С января 10.000 человек прибыли в Великобританию на надувных лодках

Более 10.000 просителей убежища прибыли в Великобританию на небольших лодках в этом году. Это показали обновленные правительственные данные, подчеркивая ключевую проблему премьера Риши Сунака в преддверии национальных выборов 4 июля.
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