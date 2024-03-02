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УФСБ призвало не распространять фейки о ситуации в Карабулаке

УФСБ призвало не распространять фейки о ситуации в Карабулаке

Управление ФСБ России по Ингушетии опубликовало заявление, в котором жителей региона просят не содействовать распространению ложной информации о проводимой в населенном пункте Карабулак контртеррористической операции (КТО).

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