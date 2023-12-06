Под Смоленском владельца земли обязали устранить несанкционированную свалку

Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям. В июне текущего года сотрудники ведомства выявили место скопления отходов на площади в 310 квадратных метров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии