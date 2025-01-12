Циклон "Дикеледи" обрушился на Мадагаскар: 915 пострадавших и эвакуация

Циклон "Дикеледи" нанес удар по Мадагаскару, оставив двоих пропавшими и ранив 915 человек. Ураганный ветер и ливень обрушились на северные и восточные регионы, вызвав эвакуацию 751 человека из городов Воэмар и Мароанцетра.