Циклон "Дикеледи" обрушился на Мадагаскар: 915 пострадавших и эвакуация

Циклон "Дикеледи" нанес удар по Мадагаскару, оставив двоих пропавшими и ранив 915 человек. Ураганный ветер и ливень обрушились на северные и восточные регионы, вызвав эвакуацию 751 человека из городов Воэмар и Мароанцетра.
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