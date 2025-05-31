Россия на подъеме: Как НАТО не может остановить мощь страны Ирэн ОрлонскаяКоммодор Джерми заявил, что у Североатлантического альянса в настоящее время недостаточно солдат для эффективного противостояния России.
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