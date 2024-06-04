Непогода в Молдавии: на Кишинёв обрушился ливень, в Гагаузии молния ударила в магазин бытовой техники

На Молдавию обрушились ливни и гроза, в стране объявили желтый код атмосферной нестабильности.Государственная гидрометеослужба Молдавии предупреждала о том, что, ночью ожидаются кратковременные дожди с грозами, а местами ливневые дожди.
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