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Непогода в Молдавии: на Кишинёв обрушился ливень, в Гагаузии молния ударила в магазин бытовой техники

Непогода в Молдавии: на Кишинёв обрушился ливень, в Гагаузии молния ударила в магазин бытовой техники

На Молдавию обрушились ливни и гроза, в стране объявили желтый код атмосферной нестабильности.Государственная гидрометеослужба Молдавии предупреждала о том, что, ночью ожидаются кратковременные дожди с грозами, а местами ливневые дожди.

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