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Минэкономики учтет инфраструктуру инвестпроектов в системе территориального планирования

Минэкономразвития готовится к запуску с декабря централизованной базы данных по новым инвестпроектам в регионах, для которых создается инфраструктура за счет средств, высвобожденных после реструктуризации бюджетных кредитов, пишет «Коммерсант».

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