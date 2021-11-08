Минэкономики учтет инфраструктуру инвестпроектов в системе территориального планирования

Минэкономразвития готовится к запуску с декабря централизованной базы данных по новым инвестпроектам в регионах, для которых создается инфраструктура за счет средств, высвобожденных после реструктуризации бюджетных кредитов, пишет «Коммерсант».
Минэкономразвития готовится к запуску с декабря централизованной базы данных по новым инвестпроектам в регионах, для которых создается инфраструктура за счет средств, высвобожденных после реструктуризации бюджетных кредитов, пишет «Коммерсант».
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