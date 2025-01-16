«Каролина» с Орловым и Свечниковым проиграла «Баффало»

В США состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало» на своем льду победил «Каролину» со счетом 4:2В США состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало» на своем льду победил «Каролину» со счетом 4:2В составе «Сэйбрз» хет-трик оформил канадский нападающий Райан Маклеод.