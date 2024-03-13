Политолог оценил интервью Путина: «Если надо, будем защищать интересы в жестком формате»

Президент России Владимир Путин дал большое интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Политолог Марат Баширов поделился своими эмоциями от просмотра и рассказал, на чем сделал акцент российский лидер:«Все интервью было важным.
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