Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Френки де Йонг о Матеу Лаосе: «Судья свистел только в пользу Аргентины в дополнительное время. Возможно, величие Месси повлияло на него»

Френки де Йонг о Матеу Лаосе: «Судья свистел только в пользу Аргентины в дополнительное время. Возможно, величие Месси повлияло на него»

Френки де Йонг раскритиковал судью матча сборных Нидерландов и Аргентины. Аргентинцы прошли нидерландцев в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2, по пенальти – 3:2).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх