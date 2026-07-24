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Царьград

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Армянская оппозиция: арест Царукяна — удар по демократии

Армянская оппозиция: арест Царукяна — удар по демократии

Армянская оппозиция обратилась к международным партнёрам с призывом дать оценку арестам своих представителей, охарактеризовав происходящие события как удар по демократическим ценностям.

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