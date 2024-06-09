В Москве взяли на контроль дело учителя-педофила из Карелии

Бастрыкин поручил сделать доклад о расследовании дела о педофилии в Сортавале Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении восьмилетней жительницы Карелии.