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Царьград

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Челябинскому подростку перерезало горло натянутой проволокой

Челябинскому подростку перерезало горло натянутой проволокой

13-летний школьник напоролся на нее, катаясь на мотоцикле. В Челябинской области произошел случай, который медики называют одним из сложнейших в своей практике.

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Комментарии
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Sergey Ivanov
Припоминаю давний уже телерепортаж об «экоактивистах», которые натягивали проволоку поперек лесных тропинок- это для того, чтобы по ним не катались на мопедах. Как же все- таки надо исковеркать собственную душу, чтобы по твоей вине 14- летний пацан вот так перерезал себе горло?
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