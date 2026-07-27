13-летний школьник напоролся на нее, катаясь на мотоцикле. В Челябинской области произошел случай, который медики называют одним из сложнейших в своей практике.
Челябинскому подростку перерезало горло натянутой проволокой
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Припоминаю давний уже телерепортаж об «экоактивистах», которые натягивали проволоку поперек лесных тропинок- это для того, чтобы по ним не катались на мопедах. Как же все- таки надо исковеркать собственную душу, чтобы по твоей вине 14- летний пацан вот так перерезал себе горло?
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