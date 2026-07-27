Челябинскому подростку перерезало горло натянутой проволокой

SI

Sergey Ivanov

Припоминаю давний уже телерепортаж об «экоактивистах», которые натягивали проволоку поперек лесных тропинок- это для того, чтобы по ним не катались на мопедах. Как же все- таки надо исковеркать собственную душу, чтобы по твоей вине 14- летний пацан вот так перерезал себе горло?