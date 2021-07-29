Беларусь и Азербайджан намерены продолжать совместные проекты в сфере безопасности

В Минске состоялась встреча государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александра Вольфовича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Беларуси Латифом ГандиловымВ Минске состоялась встреча государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александра Вольфовича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Беларуси Латифом Гандиловым.