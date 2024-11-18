SHOT: тысяча брошенных боевиков ВСУ попала в окружение ВС РФ под Курском

Около 1000 брошенных боевиков ВСУ оказались в полном окружении российской армии в Курской области. При попытке выбраться из него за сутки было ликвидировано около 100 бойцов двух элитных украинских подразделений 37-й ОБРМП, двое взяты в плен, пишет Telegram-канал SHOT.