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SHOT: тысяча брошенных боевиков ВСУ попала в окружение ВС РФ под Курском

SHOT: тысяча брошенных боевиков ВСУ попала в окружение ВС РФ под Курском

Около 1000 брошенных боевиков ВСУ оказались в полном окружении российской армии в Курской области. При попытке выбраться из него за сутки было ликвидировано около 100 бойцов двух элитных украинских подразделений 37-й ОБРМП, двое взяты в плен, пишет Telegram-канал SHOT.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Не жалеть никого!!!
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21 час.
ВВ
Владимир Витковский
Это дерьмо должно быть утилизировано!!!
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15 час.

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