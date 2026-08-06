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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Кузнецова о будущем: «Решение принято. Евгений подпишет контракт до конца недели»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова , заявил, что на этой неделе 34-летний форвард заключит контракт с одним из клубов Fonbet КХЛ.

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