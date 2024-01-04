Когда CVT не приговор: раскрыт кроссовер с очень крепким вариатором

Бесступенчатая коробка передач CVT (она же вариатор) создавалась как альтернатива классическому «автомату» и позволяла автопроизводителю экономить на производстве трансмиссии, а также делать машину плавнее и экономичнее в условиях городской эксплуатации.
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