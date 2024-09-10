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ВСУ расширяют географию войны. Белорусский полковник дал чёткий сигнал: "Мы готовы"

ВСУ расширяют географию войны. Белорусский полковник дал чёткий сигнал: "Мы готовы"

ВСУ расширяют географию войны. Так, украинские военные открыто прощупывают границу соседней республики, используя дроны.

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