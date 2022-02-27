Американский эксперт: ситуация на Украине — результат долготерпения России

Долготерпение российских властей стало косвенной причиной столь сильной эскалации происходящего на Украине, заявил бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс 27 февраля в блоге.
Долготерпение российских властей стало косвенной причиной столь сильной эскалации происходящего на Украине, заявил бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс 27 февраля в блоге.
Свежие комментарии