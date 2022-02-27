smi.media

503 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Kot_Baun
    Санкции против уродца и правителства его страны за поддержку фашистов. Уже забыли гитлеровскую оккупацию и зверства п...Премьер-министр Г...
  • Виктор Жаров
    Конечно не может, как рассчитываться то за газ? Хотя можно бабки по ЖД гонять.Боррель: Евросоюз...
  • Нина Белякова
    Так кто пишет-то, сми.медиа, они у нас в Петербурге нашли такую площадь, что мне и не выговорить. Они уже столько нас...ВСУ обстреляли по...

Американский эксперт: ситуация на Украине — результат долготерпения России

Американский эксперт: ситуация на Украине — результат долготерпения России

Долготерпение российских властей стало косвенной причиной столь сильной эскалации происходящего на Украине, заявил бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс 27 февраля в блоге.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх