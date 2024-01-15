Найден эффективный способ гипнотического воздействия в терапевтических целях

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Mental Health, ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что менее двух минут электрической стимуляции, направленной на определенную область мозга, могут повысить склонность людей к гипнозу примерно на один час.
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