Глава Удмуртии подписал указ о назначении Татьяны Чураковой на пост первого вице-премьера региона

Ижевск. Удмуртия. Татьяна Чуракова с 27 ноября заняла должность первого вице-премьера Удмуртии. Соответствующий указ, подписанный Александром Бречаловым, появился на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии