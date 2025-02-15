Выборы на Украине

С одной стороны, вроде бы как большинство активного российского информационного меньшинства не желает никаких переговоров, никаких компромиссов и мечтает воевать со всем миром до морковкина заговенья, пока все супостаты не капитулируют.
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