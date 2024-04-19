Директор ЦРУ заявил о риске поражения Украины к концу 2024 года без помощи США

Украина может проиграть к концу 2024 года без помощи США, предупредил директор ЦРУ Бернс. Если помощь не будет выделена, то Украину ждет «более плачевное» развитие событий, а Россия тогда сможет добиться урегулирования на своих условиях, сказал глава ЦРУ, выступая в президентском центре Джорджа Буша.