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Прогноз погоды в Крыму на 27 апреля

Прогноз погоды в Крыму на 27 апреля

Прогноз погоды в Крыму на 27 апреля В Симферополе +14 и малооблачно В Севастополе +15 и малооблачноВ Евпатории +15 и ясноВ Черноморском +15 и ясноВ Джанкое +14 и ясноВ Ялте +15 и малооблачноВ Алуште +15 и малооблачноВ Керчи +12 и ясноВ Армянске +15 и ясноВ Красноперекоп.

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