Прогноз погоды в Крыму на 27 апреля В Симферополе +14 и малооблачно В Севастополе +15 и малооблачноВ Евпатории +15 и ясноВ Черноморском +15 и ясноВ Джанкое +14 и ясноВ Ялте +15 и малооблачноВ Алуште +15 и малооблачноВ Керчи +12 и ясноВ Армянске +15 и ясноВ Красноперекоп.