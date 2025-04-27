Прогноз погоды в Крыму на 27 апреля В Симферополе +14 и малооблачно В Севастополе +15 и малооблачноВ Евпатории +15 и ясноВ Черноморском +15 и ясноВ Джанкое +14 и ясноВ Ялте +15 и малооблачноВ Алуште +15 и малооблачноВ Керчи +12 и ясноВ Армянске +15 и ясноВ Красноперекоп.
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