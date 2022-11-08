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О’Мэлли опубликовал фото с Хасбиком: «Лучший боец мира и Шуга»

О’Мэлли опубликовал фото с Хасбиком: «Лучший боец мира и Шуга»

Топовый боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли опубликовал фото с Хасбуллой Магомедовым, которое было сделано перед турниром UFC 280, на котором американец одержал победу над Петром Яном.

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