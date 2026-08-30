НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тукай турындагы программалар циклы «Евразия тавышы-2026» фестивале Гран-приена лаек булды

«Евразия тавышы-2026» фестивалендә «Татарстан» дәүләт телерадиокомпаниясенең милли тапшырулар хезмәте тарафыннан ТР Рәисе каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә әзерләнгән «Тукай гомеренең 27 мизгеле» программалар циклы Гран-прига лаек булды, дип хәбәр итә «Вести Татарстан».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым