Тукай турындагы программалар циклы «Евразия тавышы-2026» фестивале Гран-приена лаек булды

«Евразия тавышы-2026» фестивалендә «Татарстан» дәүләт телерадиокомпаниясенең милли тапшырулар хезмәте тарафыннан ТР Рәисе каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә әзерләнгән «Тукай гомеренең 27 мизгеле» программалар циклы Гран-прига лаек булды, дип хәбәр итә «Вести Татарстан».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым