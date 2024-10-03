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Осужденного за сожжение Корана Никиту Журавеля обвинили в госизмене

Осужденного за сожжение Корана Никиту Журавеля обвинили в госизмене

Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободыПрокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Никиты Журавеля по статье о государственной измене (статья 275 УК РФ).

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