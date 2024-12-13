В США "Санта-Клаус" застрял в дымоходе при попытке бежать от полиции

Полиция американского Массачусетса арестовала плохого Санту, застрявшего в дымоходе. Так житель штата, подозреваемый в хранении наркотиков, решил сбежать от правоохранителей, которые пришли к нему в дом с обысками.
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