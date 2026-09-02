Моисеев: Минфин плагнирует продать госпакет "Шереметьево" ближе к концу года

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), что продажа госпакета аэропорта «Шереметьево» может состояться ближе к концу текущего года.
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