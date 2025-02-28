В Приморье попросят Путина присвоить Уссурийску звание "Город трудовой доблести"

Депутаты Законодательного собрания Приморского края поддержали предложение жителей обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о присвоении Уссурийску почетного звания "Город трудовой доблести".
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