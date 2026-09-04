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stroimdom21

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Как по листьям рассады томатов понять, что пора подкармливать

Как по листьям рассады томатов понять, что пора подкармливать

Выращивание томатов с самого начала похоже на настройку тонкого инструмента: слишком рано вмешаешься — навредишь, упустишь момент — растение начнёт отставать.

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