Медведев: Путин в интервью Такеру Карлсону рассказал, почему никакой Украины не было, нет и не будет

Зампред Совбеза похвалил «не струсившего» журналистаЗаместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил американского журналиста Такера Карлсона за то, что он «не струсил и не сдулся» и взял интервью у президента Владимира Путина.
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