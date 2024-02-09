Медведев: Путин в интервью Такеру Карлсону рассказал, почему никакой Украины не было, нет и не будет

Зампред Совбеза похвалил «не струсившего» журналистаЗаместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил американского журналиста Такера Карлсона за то, что он «не струсил и не сдулся» и взял интервью у президента Владимира Путина.