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В Татарстане введены временные ограничения на работу двух аэропортов в связи с обеспечением безопасности полетов

В Татарстане введены временные ограничения на работу двух аэропортов в связи с обеспечением безопасности полетов

В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня, 27 июля, с 9:30 по московскому времени были введены временные ограничения на работу двух аэропортов Республики Татарстан - Казани (UWKD) и Нижнекамска (UWKE).

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