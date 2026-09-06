Хет-трик Синайоко принес «Парижу» победу над «Марселем»

В матче 3-го тура Лига 1 «Париж» в гостях одержал победу над «Марселем» со счетом 3:2.В матче 3-го тура Лига 1 «Париж» в гостях одержал победу над «Марселем» со счетом 3:2.
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