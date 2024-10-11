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ВС РФ уничтожили спутниковые антенны Starlink военных ВСУ на правобережье Днепра

ВС РФ уничтожили спутниковые антенны Starlink военных ВСУ на правобережье Днепра

Скриншот видео Подразделения БПЛА мотострелковой бригады из состава группировки войск "Днепр" уничтожают антенны связи военнослужащих ВСУ и украинских националистов ударными дронами на каховском направлении.

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