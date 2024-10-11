ВС РФ уничтожили спутниковые антенны Starlink военных ВСУ на правобережье Днепра

Скриншот видео Подразделения БПЛА мотострелковой бригады из состава группировки войск "Днепр" уничтожают антенны связи военнослужащих ВСУ и украинских националистов ударными дронами на каховском направлении.
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