Отар Кушанашвили прокомментировал подозрения в инсценировке инфаркта

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал подозрения в инсценировке им инфаркта. «Я еще не выжил из ума, чтобы зарабатывать на обмороках», — ответил Кушанашвили на обвинения в неправдивости его инфаркта.