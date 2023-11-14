Отар Кушанашвили прокомментировал подозрения в инсценировке инфаркта

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал подозрения в инсценировке им инфаркта. «Я еще не выжил из ума, чтобы зарабатывать на обмороках», — ответил Кушанашвили на обвинения в неправдивости его инфаркта.
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