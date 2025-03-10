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Царьград

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«Радиостанция Судного дня» передала новые загадочные сообщения

«Радиостанция Судного дня» передала новые загадочные сообщения

Первое слово, «водоклев», прозвучало в 10:58 по московскому времени.В понедельник, 10 марта, «радиостанция Судного дня» УВБ-76 вновь вышла в эфир, транслируя два таинственных послания, как сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи».

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